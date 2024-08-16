Зоолог Ерофеева: листериоз переносят коровы, лошади, свиньи

Возбудитель болезни Listeria monocytogenes может передаваться при контакте с зараженными животными. Часто листериоз переносят коровы, лошади, свиньи, кролики, собаки, кошки, рассказала зоолог Регина Ерофеева сайту rostovgazeta.ru.

По словам специалиста, зараженное животное будет вести себя достаточно вяло и отказываться от еды. Оно может теряться в пространстве, трястись, нетипично держать голову.

Ерофеева отметила, что бактерия обитает в сельскохозяйственных, домашних животных, рыбах, ракообразных и даже насекомых. Кроме того, она может передаваться при поедании продуктов животного происхождения.