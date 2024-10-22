Зоолог Ефременко заявил, что готовящиеся к зиме бобры не смогут навредить жителям Москвы

Зоолог и энтомолог Владимир Ефременко в разговоре с ОТР прокомментировал информацию о том, что находящиеся в Москве бобры начали готовиться к зиме и строить плотины.

По словам эксперта, эти животные никаким образом не могу навредить жителям российской столицы. Их плотина снижает уровень воды, которая впадает в основную реку, в результате получается запруда, но никак не наводнение.

Ефременко призвал москвичей как можно меньше контактировать с бобрами, не пытаясь прикасаться к ним. Как уточнил зоолог, бобры считаются довольно дружелюбными животными, однако если их загнать в угол, они могут продемонстрировать свои «сумасшедшие зубы».