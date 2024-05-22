Зоолог Борякова призвала не кормить птиц хлебом и снеками

Доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена Борякова дала советы по кормлению птиц. Многие привычные человеку продукты опасны для этих животных, отметила эксперт в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По ее словам, не стоит давать пернатым жареные, копченые, соленые, сладкие и кислые блюда. Так, под запретом — картошка фри, различные снеки, пирожные, бананы, сдоба и хлеб, пояснила зоолог.

Борякова посоветовала приобрести зерновые смеси или специализированные корма. В крайнем случае можно использовать рис, просо, овсяные хлопья или пшеницу, добавили «Известия».