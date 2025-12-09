«Золотое яблоко»: спрос на новогодние адвент-календари вырос на 40%

В конце ноября жители России проявили повышенный интерес к косметическим адвент-календарям. По информации, предоставленной Life.ru от магазина «Золотое яблоко», спрос на такие товары вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, и еще на 6% за последнюю неделю.

Примечательно, что покупатели стали более внимательно относиться к своему бюджету: средний чек уменьшился на 9% и составил 7000 рублей.

Среди ключевых изменений — возросший интерес к продукции отечественных брендов. Если раньше их доля на рынке была менее 10%, то теперь каждый третий проданный календарь произведен в России. Особой популярностью пользуются наборы с декоративной косметикой от Vivienne Sabo, Stellary, LUXVISAGE, а также универсальные наборы от RAD, FOR ME by Gold Apple и Clarins.

Рынок стал более доступным: появились календари стоимостью от одной–двух тысяч рублей. Покупатели все чаще сравнивают состав продуктов, оценивают выгоду и выбирают наиболее рациональные варианты.