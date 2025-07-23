Журналиста Сергеева задержали в Екатеринбурге

Правоохранители задержали в Екатеринбурге журналиста Игоря Сергеева, проходящего в статусе свидетеля по делу редактора Дениса Аллаярова. Об этом сообщило Ura.ru.
По данным СМИ, Сергеев передал адвокатам информацию о том, что направляется на допрос в местное подразделение Следственного комитета.
Напомним, Аллаярову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в покупке информации о криминальных событиях в Свердловской области. В защиту журналиста уже выступили лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, представитель КПРФ Ренат Сулейманов и другие депутаты.
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