Журналиста Сергеева задержали в Екатеринбурге

Правоохранители задержали в Екатеринбурге журналиста Игоря Сергеева, проходящего в статусе свидетеля по делу редактора Дениса Аллаярова. Об этом сообщило Ura.ru .

По данным СМИ, Сергеев передал адвокатам информацию о том, что направляется на допрос в местное подразделение Следственного комитета.

Напомним, Аллаярову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его обвиняют в покупке информации о криминальных событиях в Свердловской области. В защиту журналиста уже выступили лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов, представитель КПРФ Ренат Сулейманов и другие депутаты.