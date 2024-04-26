Журналиста «АиФ» Григорьева номинировали на премию в области военной прозы и публицистики | 360°

Общество 26 апреля 2024, 11:52 Журналиста «АиФ» Григорьева номинировали на премию в области военной прозы и публицистики

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Военного журналиста «АиФ» Дмитрия Григорьева включили в шорт-лист Всероссийской литературной премии в области военной прозы и публицистики имени Максима Фомина (Владлена Татарского). Об этом сообщил сайт aif.ru.

Отмечается, что журналист был в командировке в Донецке с 18 февраля 2021 года, там его и застало начало СВО. Григорьев активно освещал ее ход и прошел почти весь путь взятия Мариуполя. Он не только писал о происходящем, но и возил гуманитарную помощь пострадавшим.

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После работы в зоне СВО Дмитрий Григорьев переехал в Донбасс и стал спецкором ИД «АиФ» в регионе.

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