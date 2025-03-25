Журналист Новоженов: Константин Цивилев был любимцем команды

Журналист и создатель программы «Времечко» Лев Новоженов поделился воспоминаниями о коллеге, ведущем Константине Цивилеве в беседе с NEWS.ru .

По словам Новоженова, Цивилев обладал яркой индивидуальностью и прекрасно вписывался в программу. Его талант и остроумие делали его любимцем всей команды — от гримеров до журналистов. Он был скромным человеком, который не стремился к публичности, но всегда оставался верен себе.

«Очень соболезную. Он прекрасно вписывался в программу «Времечко». Многими был любим, вносил свою яркую ноту в эту программу. Его все очень любили, начиная от гримерши, заканчивая сотрудниками, журналистами», — сказал Новоженов.

Кроме того, ведущий был талантливым художником и писал карикатуры и графику. Новоженов отметил, что работать с ним было приятно и полезно.

Во вторник, 25 марта, стало известно о смерти Константина Цивилева в Москве. Причины и обстоятельства смерти пока не известны.