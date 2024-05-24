Журналист Корунный призвал ужесточить требования к кикшерингу в Петербурге

Проблема большого числа ДТП с участием самокатов по-прежнему стоит в Петербурге достаточно остро. Об этом заявил главный редактор Neva.Today Сергей Корунный в интервью изданию «Эксперт Петербург» .

Он обозначил две основные проблемы: это плохие тормоза и слишком простую систему авторизации. По словам журналиста, взять в аренду самокат очень легко, из-за чего люди не до конца осознают всю ответственность за управление им.

Как добавили «Государственные новости», одним из путей решения проблемы журналист видит введение авторизации при кикшеринге через портал «Госуслуги».