Журналист-иноагент Пьяных попал в базу «Миротворца»

Телеведущего и блогера Глеба Пьяных* внесли в базу украинского сайта «Миротворец»**. Об этом сообщил « Постньюс ».

Причиной включения стали высказывания журналиста о принадлежности Крыма, сделанные в 2020–2021 годах, когда он подтвердил, что полуостров входит в состав России.

Администрация сайта обвинила Пьяных* в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, распространении российской пропаганды и манипуляциях общественно важной информацией. Вместе с самим журналистом в базу были внесены его сыновья Иван и Степан.

* — признан иностранным агентом в России.

** — ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России.