Начался прием заявок на ежегодную премию «Сделано в России», организуемую журналом «Сноб» . Любой может номинировать проект, реализованный не ранее октября 2024 года, заполнив специальную форму на сайте.

«Сделано в России» пройдет в 2025 году уже в 14-й раз. Участники клуба, читатели сайта, эксперты и редакция вновь выберут лучшие проекты, созданные россиянами в России. В этом году победителей определят в тринадцати номинациях: «Фокус внимания», «Дело вкуса», «Градусы качества», «Про себя и вслух», «Место действия», «Сам себе музыкант», «Человек человеку человек», «Среда обитания», «По России с любовью», «Искатели», «Содержание формы», «Искусство создавать» и «Создавая ценности».

Премия включает несколько этапов: сбор заявок, формирование лонг-листа, отбор номинантов для шорт-листов, открытое голосование и церемония награждения.

Подробности можно найти на сайте snob.ru и в соцсетях проекта.