Жительницу ЯНАО будут судить за издевательство над восьмилетним ребенком

В Салехарде правоохранители расследуют дело, связанное с издевательствами над восьмилетним ребенком. В нем фигурирует 52-летняя женщина — мать девочки, написал сайт Ura.ru со ссылкой на следственный комитет ЯНАО.
Полицейские выяснили, что в период с января 2022 года по ноябрь 2024 года подозреваемая систематически истязала своего ребенка. Женщина не только выражалась в отношении ребенка грубой нецензурной речью, но и наносила ему побои.
Сейчас несовершеннолетняя девочка находится в приюте до выяснения всех обстоятельств дела. От матери взяли подписку о невыезде.
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