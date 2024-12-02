Жительницу ЯНАО будут судить за издевательство над восьмилетним ребенком

В Салехарде правоохранители расследуют дело, связанное с издевательствами над восьмилетним ребенком. В нем фигурирует 52-летняя женщина — мать девочки, написал сайт Ura.ru со ссылкой на следственный комитет ЯНАО.

Полицейские выяснили, что в период с января 2022 года по ноябрь 2024 года подозреваемая систематически истязала своего ребенка. Женщина не только выражалась в отношении ребенка грубой нецензурной речью, но и наносила ему побои.

Сейчас несовершеннолетняя девочка находится в приюте до выяснения всех обстоятельств дела. От матери взяли подписку о невыезде.