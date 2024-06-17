Жительнице Тюмени, которая присвоила деньги туристов, вынесли приговор

В Тюмени прошел суд над местной жительницей, которую обвинили в мошеннических действиях с туристическими путевками. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

В марте 2021 года подсудимая, оказывающая услуги туристического агентства, похитила денежные средства клиентов, зная, что не может организовать туры в связи с ограничениями на международные перелеты. В общей сложности она похитила более 500 тысяч рублей.

Суд признал тюменку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года с испытательным сроком в два года.

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