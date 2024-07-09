Жительнице Челябинска вернули ребенка, которого украл его отец

В Челябинске судебный пристав вернул местной жительнице ребенка, украденного родным отцом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ ФССП по региону.

Женщина добилась исполнения решения суда о передаче сына. Ее бывший супруг пытался уехать с ребенком на Северный Кавказ и даже успел купить билеты.

Сообщается, что мальчик сам выразил желание вернуться к матери. В суде выяснили, что мужчина пообещал девятилетнему ребенку дорогой подарок за ложь в сторону мамы.

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