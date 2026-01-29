Жительница Татарстана обвинила ветклинику в гибели двухлетнего мейн-куна

Жительница Набережных Челнов обвинила ветеринарную клинику в гибели двухлетнего мейн-куна по кличке Зевс. Из-за врожденной слабости организма у кота периодически возникали проблемы с суставами, сообщил сайт «Челны Live» .

Владельцы решили провести профилактическую операцию, чтобы в будущем облегчить питомцу жизнь. Однако перед манипуляцией клиентов не предупредили о рисках летального исхода.

После хирургического вмешательства кота отдали хозяевам, не предложив стационар и не оставив контактов для экстренной связи. Уже по дороге домой коту стало плохо — спустя около 30 минут он умер в машине. Сейчас хозяйка Зевса собирает документы, переписки и отзывы других клиентов клиники.