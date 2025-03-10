Жительница Санкт-Петербурга спасла ценные документы «Ленжилпроекта»

В преддверии профессионального праздника архивисты поделились удивительной историей о спасении ценных бумаг проектного института «Ленжилпроект». Их слова приводит газета «Петербургский дневник» .

Жительница Санкт-Петербурга проявила внимание и не дала пропасть документам. Она заметила мешки с негативами кадров на Галерной улице и сразу связалась с Архивным комитетом города. Работники комитета незамедлительно перевезли материалы в Центральный государственный архив кинофотофонодокументов.

Благодарность неравнодушной жительнице выразила директор фонда научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства Ленинграда «ЛенжилНИИпроект» Фаина Недбай. По ее словам, архивисты признательны женщине за проявленные чуткость и внимание. В Архивный комитет было передано шесть мешков по десять килограммов каждый.

Сейчас пленки находятся на изучении экспертной комиссии. Специалисты определяют их состояние и содержимое. Если найдутся дубликаты уже имеющихся документов, то будет составлен акт об уничтожении.