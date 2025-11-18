Жительница Нижнего Новгорода обманула клиента на 13 тыс. рублей, пообещав ему интим-услуги

В Советском районе Нижнего Новгорода задержали девушку, подозреваемую в мошенничестве. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

По данным полиции, 23-летний нижегородец познакомился с девушкой в мессенджере. Они договорились о встрече, и девушка приехала на такси, которое вызвал сам клиент. За интимные услуги она потребовала 13 тысяч рублей. Получив деньги, девушка сказала, что ей нужно позвонить подруге, и скрылась.

Клиент, не получивший оплаченную услугу, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Задержанная — 27-летняя жительница Нижегородского района. Ранее ее судили за аналогичные преступления. Девушка признала вину и возместила ущерб.