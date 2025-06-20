Жительница Хабаровского края обвинила врачей в гибели нерожденного ребенка

Жительница Комсомольска-на-Амуре, потерявшая ребенка во время беременности, обвинила врачей в халатности и нежелании реагировать на ее жалобы. Об этом сообщил « КомсаNews ».

По словам пострадавшей, на ультразвуковом исследовании хабаровские медики выявили аномальное кровообращение в сосудах пуповины, однако госпитализация не была предусмотрена. Спустя пять дней самочувствие девушки ухудшилось: появились тошнота, рвота, гипертония и боли в спине. На этот раз ее доставили в больницу, где врачи констатировали замершую беременность на сроке чуть более 20 недель.

«Когда написала жалобу, выставили так, что я виновата и у меня очень много сопутствующих заболеваний. <…> Скрывали результаты гистологии, отдали только потом. А главврач роддома сказала, что беременность была бесперспективной», — поделилась девушка.

В медицинском учреждении, как утверждает пострадавшая, заявили, что трагедия произошла из-за пропуска пациентки очередного визита к врачу, хотя она находилась в стационаре и уведомила клинику о невозможности посещения консультации.