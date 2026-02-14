Жительница ДНР рассказала, что сотрудники СБУ грозились похитить ее дочь

Жительница Северска (ДНР) рассказала корреспонденту RT Александру Яремчуку, что представители Службы безопасности Украины заявляли о намерении забрать ее ребенка.

Женщина отметила, что вместе с супругом на протяжении полутора лет скрывали дочь всеми возможными способами, пряча среди вещей, укрывая в подвалах и передавая девочку соседям.

«В СБУ угрожали: „Если найдем ребенка, вам будет сильно плохо“», — сообщила мать.

Она пояснила, что украинские власти стимулировали СБУ и другие структуры, предлагая вознаграждение в размере 25 тысяч гривен (почти 45 тысяч рублей) за каждого найденного ребенка. Детей увозили в неизвестном направлении.