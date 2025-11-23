Жителю Самары назначили штраф за махинации с социальным контрактом

В Самаре состоялся суд по делу о мошенничестве при получении социальных выплат. Местный житель был осужден за предоставление ложных сведений при оформлении социального контракта. Об этом сообщил сайт volga.news.
Мужчина указал, что планирует заниматься веб-дизайном, и получил выплату в размере 198 тысяч рублей. Однако полученные средства он использовал для погашения своих долгов, не выполнив условия контракта.
Учитывая, что обвиняемый возместил ущерб, суд назначил ему штраф.
