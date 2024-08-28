Жителю ЯНАО выписали штраф после угроз инспектору ДПС

В ЯНАО в отношении жителя села ЯР-Сале следствие возбудило уголовное дело после его угроз в адрес инспектора ДПС. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на окружное СУ СКР.

Во время остановки мужчины на снегоходе, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил запугать полицейского, угрожая ему и его семье.

После рассмотрения дела суд признал местного жителя виновным и назначил ему штраф в размере 130 тысяч рублей.

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