Жителю ЯНАО выписали штраф после угроз инспектору ДПС

В ЯНАО в отношении жителя села ЯР-Сале следствие возбудило уголовное дело после его угроз в адрес инспектора ДПС. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на окружное СУ СКР.

Во время остановки мужчины на снегоходе, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил запугать полицейского, угрожая ему и его семье.

После рассмотрения дела суд признал местного жителя виновным и назначил ему штраф в размере 130 тысяч рублей.