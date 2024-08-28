Жителю ЯНАО выписали штраф после угроз инспектору ДПС
В ЯНАО в отношении жителя села ЯР-Сале следствие возбудило уголовное дело после его угроз в адрес инспектора ДПС. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на окружное СУ СКР.
Во время остановки мужчины на снегоходе, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил запугать полицейского, угрожая ему и его семье.
После рассмотрения дела суд признал местного жителя виновным и назначил ему штраф в размере 130 тысяч рублей.
МФЦ Подмосковья получили 500 тысяч обращений по услугам Росреестра с января
Подходы к благоустройству в Зарайске отметили на всероссийском форуме в Калуге
Госавтоинспекторы проверили школьные автобусы в Красногорске ко Дню знаний
Заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России превысила среднегодовой показатель
Павла Дурова доставили в суд
Лицей № 14 из Жуковского вошел в топ лучших школ России
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте