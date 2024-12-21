Жителям Волгограда пообещали мокрый снег

В Волгограде в ночь с 22 на 23 декабря температура опустится до −1, из-за чего утром на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Днем воздух прогреется до +1. Дождь начнется днем и будет идти до вечера.

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