Жителям Волгограда пообещали мокрый снег
В Волгограде в ночь с 22 на 23 декабря температура опустится до −1, из-за чего утром на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.
Днем воздух прогреется до +1. Дождь начнется днем и будет идти до вечера.
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