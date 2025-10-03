Жителям Тульской области сообщили об окончании влияния в регионе теплого антициклона

Первая неделя октября в Тульской области обещает быть влажной и прохладной. Синоптик Александр Ильин из прогностического центра «Метео-ТВ» рассказал, что на смену теплому антициклону придет циклон с запада, приносящий дожди и низкие температуры. Об этом написала «ТСН24» .

В субботу, 4 октября, облака закроют небо, но осадков не ожидается. Ночная температура опустится до +3…+5 градусов, днем воздух прогреется до +14…+16 градусов.

В воскресенье, 5 октября, ожидается дождь, а температура опустится еще ниже. Ночью будет +7 градусов, а днем до +12…+14 градусов.

Ветер в регионе ожидается слабый, юго-восточный, скоростью от трех до шести метров в секунду. Давление будет колебаться в пределах 751 мм рт. ст. в субботу и 741 мм рт. ст. в воскресенье. Также продолжается магнитная буря, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.