Жителям Тульской области пообещали выходные без осадков

Погода в Тульской области в июне оказалась весьма изменчивой. После теплых первых дней месяца начались дожди и похолодание. Будет ли еще жаркая погода в регионе? Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин поделился с «ТСН24» своими наблюдениями.

Александр Ильин напомнил, что в конце первой декады июня температура воздуха в Тульской области была достаточно высокой: с 5 по 10 июня — 22–27 градусов, а 8 и 9 июня почти под 30 градусов.

Тем не менее, по словам эксперта, на текущей неделе значительного повышения температуры не ожидается.

«Будет достаточно прохладно и даже, так скажем, умеренно холодно для этих чисел июня. Температура воздуха отстает от нормы климата где-то на 2–4 градуса, а в конце этой недели отставание достигнет до 4–6 градусов», — подчеркнул Ильин.

По мнению синоптика, в пятницу и субботу осадков не ожидается, и туляки могут увидеть солнце. Однако температура все равно будет ниже климатической нормы.

Следующий циклон пройдет дождями в четверг и снова уйдет на восток, открыв доступ к холодному северному воздуху из арктических широт.