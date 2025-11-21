Жителям Тюменской области рассказали, что декабрь будет типичным для сибирской зимы

Декабрь 2025 года в Тюменской области обещает быть типичным для сибирской зимы: мягкий старт с дождями и снегопадами в начале месяца плавно перейдет в морозную зиму с сильными снегопадами к Новому году. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru .

Первые дни декабря порадуют мягким температурным режимом, колебания от -2 до -6 градусов ночью и около нуля днем. Настоящая зима придет 7 декабря, когда ночные температуры опустятся до - 14, -16 градусов, а дневные — до -9, -10 градусов.

Температура в течение месяца будет варьироваться от -2 до -15 градусов ночью и от -2 до -8 днем. В течение месяца прогнозируются несколько снегопадов: 5, 10, 23, 27, 28 и 29 декабря. Начало и середина месяца отметятся облаками и туманами, а последние дни декабря будут более ясными и солнечными.

Последний день года принесет солнечные лучи и сухой морозный воздух, обеспечивая приятный фон для встречи Нового года.