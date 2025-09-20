Жителям Тюменской области пообещали теплые, но пасмурные выходные

Синоптики составили прогноз погоды для Тюменской области на ближайшее время. Местных жителей ожидает снижение температуры, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В субботу, 20 сентября, небо над областью затянут тучи. Однако пасмурная погода временами будет проясняться. Максимальная дневная температура составит около +20 градусов.

В воскресенье столбики термометров днем опустятся до +19 градусов. Первая ночь новой недели ознаменуется небольшим дождем.

