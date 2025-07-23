Жителям Тюменской области пообещали потепление на текущей неделе

В среду, 23 июля, погода в Тюменской области будет переменчивой: в одних районах ожидается солнце, в других — короткие дожди. Максимальная температура воздуха колеблется от +18 до +22 градусов, ветер умеренный, сила магнитного поля — в пределах нормы, написал сайт nashgorod.ru .

В Тюмени прогнозируется переменная облачность, возможен небольшой дождь ближе к вечеру. Температура днем поднимется до +20...+22 градусов, ночью ожидается около +13...+17 градусов. Умеренный юго-восточный ветер до 3–5 метров в секунду.

В Тобольске ожидается ясная погода без осадков. Температура днем достигнет +22 градусов, ночью — около +9...+14 градусов. Ветер слабый, силой до 2–3 метров в секунду.

В Ишиме будет солнечно с небольшими облаками. Температура воздуха днем +13...+24 градусов, ночью +15...+17 градусов. Ветровой режим умеренный, максимальная скорость ветра — до 8–10 метров в секунду.