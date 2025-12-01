Жителям Татарстана пообещали мягкое и спокойное начало зимы

Первый день зимы в Татарстане будет отмечен переменной облачностью и небольшой влажностью. Прогноз Гидрометцентра республики обещает облака с просветами солнца и эпизодические осадки в виде мокрого снега и дождя, написал сайт inkazan.ru .

В ночь на 1 декабря температура воздуха составит от минус 1 до плюс 3 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 0–5 градусов тепла. Ветер будет слабым, его скорость составит всего 2–7 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендуется проявить осторожность, так как на дорогах возможны участки гололедицы, особенно в утренние часы. Второй день декабря, 2 декабря, также обещает облачную погоду с редкими солнечными просветами и минимальным количеством осадков.

Таким образом, начало зимы в Татарстане будет мягким и спокойным, без резких колебаний температуры и сильных ветров.