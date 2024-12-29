Жителям Ставрополья пообещали потепление в новогоднюю ночь

В последний день года, 31 декабря, температура воздуха в Ставропольском крае поднимется до +2…+7 градусов. Об том сообщил newstracker.ru.

Порывы западного ветра могут достигать 11–14 м/с. В Ставрополе также будет тепло — от +2 до +6 градусов, ожидается западный ветер со скоростью 12–14 м/с.

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