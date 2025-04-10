Жителям Ставрополя пообещали хорошую погоду на следующей неделе

Сотрудники «Яндекс. Погоды» рассказали о погоде в Ставрополе в ближайшие дни. Сегодня, 10 апреля, в городе ожидается дождь со снегом при температуре воздуха +4 градуса. Об этом написал сайт newstracker.ru .

В пятницу, 11 апреля, дождь продолжит идти, а температура поднимется до +8 градусов. В субботу, 12 апреля, прогнозируется снегопад и повышение температуры до +12 градусов. В воскресенье, 13 апреля, небо станет малооблачным, а воздух прогреется до +10 градусов.

В понедельник, 14 апреля, ожидается ясная погода с температурой +13 градусов. Во вторник, 15 апреля, в Ставрополе будет облачно с прояснениями, температура воздуха достигнет +15 градусов.