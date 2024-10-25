Жителям Санкт-Петербурга разрешили использовать материнский капитал на ремонт таунхаусов

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга расширили перечень применения средств из материнского капитала. Так, семьи Северной столицы получили возможность реализовать сертификат с целью капитального ремонта или реконструкции таунхаусов, сообщает пресс-служба городского парламента.
Ранее материнский капитал можно было потратить на улучшение жилищных условий лишь с помощью покупки квартиры или строительства отдельного жилого дома, отмечают «Государственные новости».
Теперь список пополнили малоэтажные комплексы на несколько владельцев. Постройки могут находиться как в черте города, так и на территории пригорода. Инициативу одобрили в третьем чтении.
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