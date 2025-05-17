Жителям Самарской области пообещали летнюю жару в выходные

Предстоящие выходные, 17 и 18 мая, порадуют жителей Самары настоящим летним теплом. Температура воздуха в регионе поднимется до +26 градусов, сообщил сайт « ВолгаНьюс.рф ».

В субботу, 17 мая, небо останется малооблачным, осадков не ожидается. Прогнозируется слабый северо-западный ветер с порывами до четырех-девяти метров в секунду. Ночью температура составит +5…+10 градусов, днем — +21…+26 градусов.

В воскресенье, 18 мая, также прогнозируется тихая и малооблачная погода без дождя. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью столбики термометров покажут значение +6…+11 градусов, днем — +21…+26 градусов.