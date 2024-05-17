Жителям Ростовской области пообещали теплые выходные | 360°

Общество 17 мая 2024, 13:06 Жителям Ростовской области пообещали теплые выходные

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Синоптики составили прогноз погоды для Ростовской области на предстоящие выходные. Местных жителей ждут теплые и пасмурные дни, сообщил сайт RostovGazeta.ru.

Так, в субботу, 18 мая, дневная температура поднимется до +23 градусов. Однако регион могут накрыть дожди.

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Вероятность осадков сохранится и в воскресенье. Столбики термометров покажут отметку до +25 градусов. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.