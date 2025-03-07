Жителям Ростовской области пообещали потепление до +19 градусов

В субботу, 8 марта, осадки не ожидаются, но в утренние часы возможна гололедица, а порывы ветра достигнут скорости 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +15 градусов, а в южных районах области — до +17 градусов.

Следующий день, 9 марта, начнется с тумана. Ветер стихнет до девяти метров в секунду, а температура воздуха останется на уровне +14 градусов.

Значительное потепление прогнозируется в среду, 12 марта. В Ростове температура повысится до +17 градусов, а в некоторых районах юга области — до +19 градусов.