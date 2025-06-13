Жителям Приморского края пообещали выходные без дождей

Примгидромет сообщает, что сегодняшним вечером дожди в Приморском крае начнут стихать, однако полностью погодные фронты не уйдут из региона. Температура воздуха ожидается ниже средних многолетних значений — около +24 градусов. Однако впереди ждет приятный сюрприз: предстоящие праздничные выходные останутся свободными от дождя. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

В ближайшую ночь, с понедельника на вторник, облака развеются, и начнется долгожданное потепление. Уже днем следующего дня температура достигнет отметки в +30 градусов. В пятницу, 13 июня, континентальный воздух принесет очередное потепление, в то время как на прибрежных территориях немного похолодает.

В субботу и воскресенье циклоном, пришедшим из Хабаровска, будут захвачены только северные районы Приморья, где ожидаются кратковременные грозовые осадки. Остальные территории встретят теплое лето, столбик термометра приблизится к отметке +32 градуса.

Владивостоку повезет чуть меньше: финальный рабочий день обещает быть слегка дождливым, но уже к вечеру синоптическая ситуация изменится, и температура поднимется до приятных +20 градусов.