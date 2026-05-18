Жителям Приморья сообщили о переменчивой погоде на текущей неделе

На предстоящей неделе в Приморском крае ожидается переменчивая погода. Это связано с чередой атмосферных фронтов и последующим выходом тихоокеанского антициклона. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Примгидромет.

По данным экспертов, в понедельник и ночью во вторник, 18–19 мая, на большей части территории Приморья пройдут дожди различной интенсивности. Днем температура воздуха достигнет +20…+27 градусов, однако на севере и вдоль побережья будет значительно прохладнее — от +10 до +19 градусов. Ночью температура составит от +3 до +12 градусов.

Во вторник осадки начнут ослабевать и сохранятся лишь в отдельных районах. Из-за северных ветров придет более холодная воздушная масса, и температура снизится на 1–4 градуса.

В среду, 20 мая, существенных дождей не прогнозируют. На континентальной части края снова установится теплая погода с температурой до +21…+26 градусов, в то время как на побережье будет свежее — от +13 до +20 градусов.

Во второй половине недели влияние тихоокеанского антициклона усилится, погода стабилизируется, и осадки полностью прекратятся. К пятнице, 22 мая, в глубинных районах потеплеет до +22…+30 градусов, тогда как на побережье температура не превысит +13…+20 градусов.

Во Владивостоке на протяжении всей недели почти не предвидится дождей — лишь в ночь на вторник и среду возможны слабые осадки. Местами ожидаются туманы. Ночная температура в краевом центре составит +7…+11 градусов, дневная — от +15 до +19 градусов.