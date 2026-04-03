Жителям Омской области пообещали теплую погоду в выходные
В предстоящие выходные жителей Омской области ждет по-настоящему весеннее тепло, хотя погода будет переменчивой. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.
В субботу, 4 апреля, ночью температура составит -1…+4 градуса, а днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. Утром возможен туман.
В воскресенье, 5 апреля, местами пройдет небольшой дождь. Ночью ожидается +3…+8 градусов, днем — +12…+17 градусов.
