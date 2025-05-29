Жителям Омской области пообещали потепление до +30 градусов

Омская область ожидает прихода крупного антициклона, который принесет существенное потепление. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на данные синоптиков Ventusky.
Согласно информации экспертов, под влиянием антициклона облаков станет значительно меньше, осадки прекратятся, и солнце будет радовать омичей вплоть до 4 июня.
В эти дни воздух прогреется до +30 градусов. Однако 5 июня жара отступит, температура снизится до +19 градусов, а начиная с 6 по 8 июня ожидаются показатели +21…+24 градуса. Кроме того, в следующее воскресенье местные жители столкнутся с дождливой погодой и грозами.
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