Жителям Омской области пообещали потепление до +30 градусов

Омская область ожидает прихода крупного антициклона, который принесет существенное потепление. Об этом сообщил « Город55 » со ссылкой на данные синоптиков Ventusky .

Согласно информации экспертов, под влиянием антициклона облаков станет значительно меньше, осадки прекратятся, и солнце будет радовать омичей вплоть до 4 июня.

В эти дни воздух прогреется до +30 градусов. Однако 5 июня жара отступит, температура снизится до +19 градусов, а начиная с 6 по 8 июня ожидаются показатели +21…+24 градуса. Кроме того, в следующее воскресенье местные жители столкнутся с дождливой погодой и грозами.