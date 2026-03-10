Жителям Омской области пообещали потепление 12 марта

Синоптики Обь-Иртышского УГМС составили прогноз погоды для Омской области. Местных жителей ожидает весенняя погода, сообщил «Город55».

Завтра, 11 марта, прогнозируется пик заморозков. Температура ночью упадет до уровня -25…-30 градусов.

Однако следующий день принесет резкую перемену погоды. В ночь на 12 марта столбики термометров покажут температуру порядка -12…-17 градусов, а днем начнется стремительное повышение температуры до диапазона -4…+1 градус.

