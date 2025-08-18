Жителям Омской области пообещали более теплую осень, чем в прошлом году

Синоптики сообщают, что грядущая осень в Омской области превзойдет климатическую норму и станет теплее предыдущего года. Сервис «Яндекс.Погода» подтверждает, что в октябре регион ожидает непривычное тепло, которое может обновить пятилетние максимумы и подарить населению затяжное «бабье лето», написал сайт gorod55.ru .

Однако приятным сюрпризам не суждено долго продержаться: к концу октября произойдет резкое похолодание, сопровождающееся первым снегом. Климатические колебания — от нежаркого летнего тепла до ранних морозов — типичны для региона, но представляют определенный вызов для жителей, привыкших к устойчивым переходам сезонов.

В сентябре ожидаются умеренно прохладные дни с небольшим количеством осадков. Температура колеблется в диапазоне от +15 до +19 градусов, а облака будут сменяться редкими солнечными просветами. Теплый октябрь позволит омичам насладиться остатками уходящей осени, но близкое похолодание напомнит о неизбежности наступления настоящей сибирской зимы.