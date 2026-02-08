Жителям Нижнего Новгорода рассказали о погоде в весеннее время

Март в Нижнем Новгороде сохранит признаки зимы, с колебаниями дневной температуры от -1 до +1 градусов в первой половине месяца. Ночи останутся прохладными, с показателями от -7 до -5 градусов. Лишь к концу марта будет наблюдаться некоторое потепление до +3…+5 градусов днем. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на данные Яндекс.Погоды.

Апрель знаменуется активным переходом к весеннему циклу. Начало месяца принесет температуру около +4…+6 градусов днем, с ночными значениями около нуля или слабым морозом. Средняя часть месяца характеризуется заметным потеплением до +9…+12 градусов днем и мягкими ночами с температурой от 0 до +2 градусов. Завершение апреля отмечено устойчивым прогревом до +13…+15 градусов днем и ночными плюсовыми значениями (+3…+4 градусов).

Май приносит полное наступление тепла, с дневными температурами до +17…+19 градусов в средней фазе и до +20…+21 градусов к концу месяца.

Весенний сезон в Нижнем Новгороде будет протекать плавно, что характерно для местной климатической зоны.