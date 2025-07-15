Жителям Нижнего Новгорода пообещали теплое лето без экстремальных температур

Лето 2025 года в Нижнем Новгороде обещает быть умеренно теплым, без экстремальной жары. Об этом сообщил сайт NewsNN.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».

Предположительно, нижегородцы увидят в августе солнечную погоду в течение 10 дней, а дождь будет идти 11 дней. Средняя максимальная температура днем составит +24 градуса, ночью столбик термометра опустится до +12 градусов.

Самыми теплыми станут первые дни августа, а к концу месяца погода постепенно изменится, средняя дневная температура снизится до +19 градусов. Экстремального холода или аномальной жары не ожидается.