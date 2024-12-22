Жителям Нижнего Новгорода пообещали похолодание в первые дни января

В Нижегородской области 7 января похолодает до -13, ночью ожидается до -14. Об этом сообщил Newsnn.ru .

На следующий день, 8 января, термометры покажут -12 днем и до -13 — ночью. В эти дни в регионе не ожидается сильных снегопадов и порывистого ветра.