Жителям Нижнего Новгорода пообещали похолодание в первые дни января
В Нижегородской области 7 января похолодает до -13, ночью ожидается до -14. Об этом сообщил Newsnn.ru.
На следующий день, 8 января, термометры покажут -12 днем и до -13 — ночью. В эти дни в регионе не ожидается сильных снегопадов и порывистого ветра.
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