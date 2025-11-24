Жителям Нижегородской области рассказали, что при встрече с кабанами стоит избегать резких движений

В Нижегородской области обитает 588 кабанов, и в период гона, который приходится на конец октября и ноябрь, вероятность встречи с этими животными возрастает. Специалисты регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира напомнили жителям о правилах поведения при встрече с кабанами, написало ИА «Время Н» .

Как рассказали эксперты, в этот период самцы чаще появляются на открытых пространствах в поисках самок. Хотя кабаны обычно активны в сумерки и избегают контактов с людьми, встречи все же возможны. Особенно агрессивными могут быть самки, защищающие потомство.

Распределение кабанов по области остается неравномерным. Наибольшая популяция отмечается в Семеновском, Борском, Вадском, Перевозском, Богородском, Сокольском, Вачском, Лукояновском, Лысковском и Починковском муниципальных округах.

В случае встречи с кабаном в населенном пункте жителям советуют не приближаться к зверю, избегать резких движений и не провоцировать его. Не нужно привлекать его внимание или шуметь. Отступать лучше медленно и осторожно, не поворачиваясь спиной к кабану.

Напомним, что кабаны являются объектами охраны государства, и причинение им вреда влечет за собой административную ответственность.