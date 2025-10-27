Жителям Нижегородской области пообещали теплый ноябрь
Специалисты Гидрометцентра России опубликовали предварительные прогнозы погоды на ноябрь 2025 года для Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Так, прогнозируется незначительное превышение среднемесячной температуры по сравнению с многолетними показателями, примерно на один градус.
Исходя из предварительной оценки, средняя температура составит -1…-3 градуса, тогда как традиционно в ноябре воздух остывает до -2…-4 градусов.
