Жителям Нижегородской области пообещали теплый ноябрь

Специалисты Гидрометцентра России опубликовали предварительные прогнозы погоды на ноябрь 2025 года для Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Так, прогнозируется незначительное превышение среднемесячной температуры по сравнению с многолетними показателями, примерно на один градус.

Исходя из предварительной оценки, средняя температура составит -1…-3 градуса, тогда как традиционно в ноябре воздух остывает до -2…-4 градусов.