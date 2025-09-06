Жителям Марий Эл пообещали теплую и сухую погоду в первые выходные осени

Синоптики составили прогноз погоды для Марий Эл на первые выходные осени. Местных жителей ожидает теплая и сухая погода, сообщил сайт MariMedia .

В субботу и воскресенье небо над регионом затянут облака, однако осадки маловероятны. Прогнозируется северный и северо-восточный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

Ночная температура установится в диапазоне +12…+17 градусов, днем столбик термометра поднимется до +23 градусов.