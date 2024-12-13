Жителям Ленобласти порекомендовали собирать зимние опята

Биолог Павел Глазков призвал жителей Ленинградской области собирать зимние опята: фламмулину и трубчатые лисички. В своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» он поделился фотоснимками грибов, написала Gazeta.spb.ru .

Эксперт рассказал, что если зима теплая, грибы можно собирать до самой весны. Зимние опята имеют бархатистую ножку темно-коричневого цвета и пластинчатую шляпку, тогда как молодые грибы отличаются янтарно-желтой шляпкой.

Зимние опята выигрывают перед ложными тем, что хорошо переносят морозы. Например, в Азии их активно добавляют во всевозможные блюда. По словам биолога, жителям Петербурга, кто не любит собирать грибы, можно найти их в маринованном виде в магазинах.