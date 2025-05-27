Жителям Кузбасса пообещали возвращение летнего тепла в конце недели

Кемеровская область погрузилась в снегопад, который сопровождается сильным ветром и существенным похолоданием. Минувшей ночью температура в Кузбассе опускалась до -3 градусов, сообщил «Сибдепо» со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.
Синоптики предупредили, что предстоящая ночь будет очень холодной — температура опустится до -5 градусов. Однако ближе к концу недели ожидается постепенное потепление. С 1 июня специалисты обещают возвращение настоящей летней погоды.
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