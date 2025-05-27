Жителям Кузбасса пообещали возвращение летнего тепла в конце недели

Кемеровская область погрузилась в снегопад, который сопровождается сильным ветром и существенным похолоданием. Минувшей ночью температура в Кузбассе опускалась до -3 градусов, сообщил «Сибдепо» со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.