Жителям Красноярска пообещали заметное потепление в выходные

В выходные в Красноярске ожидается заметное потепление, однако погода будет пасмурной и дождливой. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на «Гисметео».

В субботу, 28 марта, днем потеплеет до +9 градусов. Будет облачно, но без осадков. Ветер умеренный — шесть-девять метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 29 марта, температура поднимется до +3 градусов, днем снова будет около +9 градусов. Ожидается небольшой дождь, возможны порывы ветра до 11 метров в секунду.