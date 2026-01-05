Жителям Красноярска пообещали умеренно теплый январь

Январь 2026 года обещает быть умеренно теплым месяцем для жителей Красноярска. Погода, представленная сервисом Gismeteo, демонстрирует отсутствие экстремальных заморозков и смену временных периодов потепления и кратковременных похолоданий, написал сайт prmira.ru .

Начало месяца порадует красноярцев относительным теплом, температура воздуха днем будет варьироваться от −1 до −5 градусов, а ночью опускаться не ниже −9 градусов. Небольшое похолодание ожидается 3 января, когда ночные температуры достигнут −12 градусов, а дневные — около −8 градусов. Сразу после этого температура вновь начнет повышаться.

С середины месяца Красноярск войдет в стабильный цикл отрицательных температур, ночью они будут держаться на уровне около −21 градуса, а днем составлять от −15 до −17 градусов.

В первой половине января погоду будет определять облачность и периодически проходящие снегопады. Ясные солнечные дни ожидаются лишь однажды — 3 января. Основные снегопады прогнозируются с 5 по 14 января и затем с 17 по 24 января.