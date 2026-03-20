Жителям Красноярска пообещали потепление в выходные

В Красноярске ожидается значительное потепление. В выходные, 21–22 марта, днем столбики термометров поднимутся до +7 градусов, сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на Gismeteo.

По данным синоптиков, ночью будет около 0 градусов. Прогнозируются осадки и сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

В течение следующей рабочей недели также сохранится теплая погода: ночью около 0 градусов, днем — устойчивый плюс. Самым теплым днем станет четверг, когда воздух прогреется до +9 градусов.